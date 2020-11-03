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ARUCAD, UK NARIC’e üye oldu

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ARUCAD, üniversitelere, kolejlere ve işverenlere, uluslararası istihdam, iş veya eğitim için uluslararası başvuruları işleme alma konusunda destek sağlayan ve dünyanın önde gelen tanıma kurumlarından biri olan UK NARIC üyeliğine sahip oldu

ARUCAD, UK NARIC’e üye oldu
“Sanat, tasarım, iletişim” odaklı vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), UK NARIC’e (Birleşik Krallık Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezi)  üyeliğini tamamladı.              
Üniversite’den yapılan açıklamaya göre, ARUCAD, üniversitelere, kolejlere ve işverenlere, uluslararası istihdam, iş veya eğitim için uluslararası başvuruları işleme alma konusunda destek sağlayan ve dünyanın önde gelen tanıma kurumlarından biri olan UK NARIC üyeliğine sahip oldu.           
UK NARIC’in, üniversitelere, kolejlere, işverenlere ve meslek kuruluşlarına İngiltere’de diploma denkliği almak için başvuru yapan kişilerin niteliklerinin Birleşik Krallıktaki hangi niteliklere ve sertifikalara ilişkin olduğuna dair bilgi vererek rehberlik eden bir oluşum olduğu kaydedildi. 
VEHBİ
Üniversitenin UK NARIC denkliği alması ile ilgili açıklama yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi “ARUCAD, her yıl kalite standartlarını geliştirerek prestijli akreditasyon kuruluşlarınca akredite olmayı hedeflemektedir. Temmuz ayında tüm bölümlerine YÖK onayı alan ARUCAD öğrencileri, UK NARIC üyeliği ile büyük bir avantaj elde etmiştir. UK NARIC, en iyi öğrencileri, kalifiye iş gücünü ve profesyonelleri işe alma konusunda dünyanın en önemli tanıma kurumlarından biridir” dedi.  
Rektör Vehbi, “Amacımız, uluslararası deneyime sahip ve sanat çevrelerinde saygın akademisyenlerimizle birlikte öğrencilerimizin, yerel ve uluslararası sanat, tasarım ve iletişim ağının parçası haline gelmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.    
Sanat, tasarım ve iletişim odaklı eğitim veren ARUCAD’ın bölümlerinin YÖK, YÖDAK ve UK NARIC onaylı olduğu bildirildi. 
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