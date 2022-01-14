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ARUCAD'in ücretsiz atölyeleri başlıyor

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ARUCAD'in ücretsiz atölyeleri başlıyor
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) lise ve üniversite öğrencileri için ücretsiz atölye çalışması düzenliyor. 
Yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Pazartesi saat 15.00’te Origami, 20 Ocak Perşembe 15.00’te Oyun Konseptleri, 20 Ocak Perşembe 15.30’da Torna Seramikleri atölyeleri gerçekleşecek.
Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz atölyeler, 21 Ocak Cuma günü 14.00’deki “Cebindeki Sinema Atölyesi” ve 15.00’teki “Logo Tasarım Atölyesi” ile sonlanacak.  
Atölye çalışmaları hakkında bilgi almak ve kayıt olmak isteyen katılımcıların (0533) 833 07 07 ve (0533) 850 96 56 numaralı WhatsApp destek hatlarına ulaşabileceği kaydedildi.
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