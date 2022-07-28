ARUCAD ilk mezunlarını uğurladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), geçtiğimiz akşam düzenlediği mezuniyet töreni ile ilk mezunlarını verdi

2018-2019 Akademik Yılında eğitime başlayan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), geçtiğimiz akşam üniversitenin Konferans Salonunda düzenlediği mezuniyet töreni ile ilk mezunlarını verdi.Sanat, tasarım ve iletişim alanlarını bir arada bulunduran sanat odaklı tematik bir üniversite olarak Kıbrıs’ta ve Bölgede bir ilki gerçekleştiren ARUCAD’ın ilk mezuniyet töreninde bölümlerini başarı ile tamamlayan 14 öğrencisine diplomaları, Kurucusu, Mütevelli Heyet Başkanı, Rektörü ve konukları tarafından takdim edildi.Törenin hoş geldiniz konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, ARUCAD’ın kurulduğu günden bu yana sanat odaklı bir üniversite olarak kimliğine yakışır birçok projeye ve etkinliğe imza attığını, misyonu gereği sanat ve tasarım alanında dünyanın en önemli üniversiteleri ile rekabet edecekleri eğitim seviyesine ulaşmak için tüm ekibin büyük bir gayret içerisinde çalıştığını kaydetti.Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Ş. Arkın da, Üniversitenin varlığının bu kadar erken aşamasında inançla ARUCAD Ailesine katılmaya karar verdikleri için ilk mezunlarının çok özel olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Arkın, “Her şeyden önce, en içten dileğim, kalıcı işler yaratabilmenizdir. Sizler bu Üniversitenin bayrak taşıyıcılarısınız. Bir üniversitenin başarısını belirleyen, mezunlarının yaşamları ve başarılarıdır. Bu yüzden, yaşamlarınızda ve kariyerlerinizde sizi her zaman destekleyeceğiz. Dışarı çıkın ve dünyayı fethedin! Ve bunu yaparken lütfen bizi hatırlayın. Biz sizi mutlaka hatırlayacağız” dedi.Kurucu Erbil Arkın da törende yaptığı konuşmada, ARUCAD’ın 6-7 sene önce beyninde bir kıvılcım olarak başladığını, git gide bir rüyaya dönüştüğünü söyledi. Erbil Arkın, “O rüyayı gerçekleştirelim istedim. Şimdi sahneden mutlulukla sizleri izliyorum” dedi. Arkın, “Bugün ilk mezunlarımızı veriyoruz. Belki 5-10 sene sonra sizler bu üniversiteye hoca olarak döneceksiniz. 15-20 sene sonra mezun olanlar ise sizden bahsedecekler. Sizler de onlara ARUCAD’ın ilk mezunları olduğunuzu gururla söyleyeceksiniz” şeklinde konuşmasını sürdürdü.ARUCAD’ın kâr amaçlı bir üniversite olmadığının bilindiğinin altını çizen Erbil Arkın, “Bu üniversite, kültürümüz, milletimiz, halkımız içindir” ifadelerini kullandı. Arkın, “Umuyorum ki ARUCAD, nesiller sonra da Kıbrıs’ın kültürünün, karakterinin önemli bir parçası olur ve Kıbrıs ARUCAD olmadan düşünülemez” dedi.Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, mezun öğrencilere Girne şehrini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini unutmamalarını temenni etti.kaliteli üniversiteyi ve hoşgörülü Akdeniz şehrini unutmamalarını tavsiye etti.Tören sonunda, ARUCAD 2021-2022 Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları diplomalarını alarak geleneksel kep atma törenini Üniversitenin bahçesinde gerçekleştirdi.