ARUCAD'e YÖK'den onay

ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümlerine YÖK’ten onay aldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde yer alan Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı bölümleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) onay aldı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, ARUCAD’ın başvurusunu inceleyen YÖK Başkanlığı, üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde yer alan 3 yeni akademik programına onay verdi.

Söz konusu kararla, ARUCAD’ın ilgili programları 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nden de öğrenci kabulüne başlayacak.

İlk olarak KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) eğitime başlama izinlerini alan ve sonrasında Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvurarak onay olan ARUCAD’ın 3 yeni bölümü, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek öğrencileri de kabul edecek.

Eğitime başlamak için tüm onaylarını tamamlayan Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümleri; KKTC, TC ve 3. ülke vatandaşlarından başvuru alabilecek.

ARUCAD'ın, YÖK onayıyla beraber Türkiye'den gelecek öğrencileri de özel yetenek sınavı ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde yer alan bölümlere kabul edebileceği ifade edilen açıklamada, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde yer alan Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı bölümlerine KKTC vatandaşı ve lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan adayların başvurularını kibrisaday.arucad.edu.tr sitesinden, TC uyruklu adayların ise aday.arucad.edu.tr web adresinden yapılabileceği kaydedildi.