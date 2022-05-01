Arucad'da yeni lisans programları açılıyor

Üniversite, 2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak 4 yeni lisans bölümü için öğrenci kabulüne başladığını açıkladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi altında Oyunculuk, Modern Dans ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümleri ile Tasarım Fakültesi altında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri açıldı.

Üniversite, 2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak 4 yeni lisans bölümü için öğrenci kabulüne başladığını açıkladı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, açılan bölümlerle ilgili açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ARUCAD, resim, heykel, fotoğraf, sinema, görsel ve mimari tasarım gibi temel sanat ve tasarım alanlarının yanı sıra müzik, performans ve ses gibi disiplinlerini de bünyesine ekleyerek gelişmeye devam ediyor. Sanat, tasarım ve iletişim alanlarında bölgede lider bir eğitim kurumu olma amacıyla yola çıktık ve amacımızdan sapmadan butik üniversite konseptimizi koruyarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz”