banner762
banner815
Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı
Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı
14 0
Gençler Birliği deplasmanda galip
Gençler Birliği deplasmanda galip
12 0
 
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
57 0
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
18 0
Leventspor kızları finale yürüyor
Leventspor kızları finale yürüyor
18 0
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
40 0
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
108 0
banner797
banner794

Arucad'da yeni lisans programları açılıyor

banner476

Üniversite, 2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak 4 yeni lisans bölümü için öğrenci kabulüne başladığını açıkladı

banner825
Arucad'da yeni lisans programları açılıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi altında Oyunculuk, Modern Dans ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümleri ile Tasarım Fakültesi altında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri açıldı.

Üniversite, 2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak 4 yeni lisans bölümü için öğrenci kabulüne başladığını açıkladı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, açılan bölümlerle ilgili açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ARUCAD, resim, heykel, fotoğraf, sinema, görsel ve mimari tasarım gibi temel sanat ve tasarım alanlarının yanı sıra müzik, performans ve ses gibi disiplinlerini de bünyesine ekleyerek gelişmeye devam ediyor. Sanat, tasarım ve iletişim alanlarında bölgede lider bir eğitim kurumu olma amacıyla yola çıktık ve amacımızdan sapmadan butik üniversite konseptimizi koruyarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.