Arucad'da yeni lisans programları açıldı

Sanat Fakültesi altında Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Tasarım Fakültesi altında Gemi ve Yat Tasarımı, İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı ile İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümlerinin lisans programları açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Sanat, Tasarım ve İletişim Fakültelerine dört yeni bölüm ekledi.

ARUCAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Fakültesi altında Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Tasarım Fakültesi altında Gemi ve Yat Tasarımı, İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı ile İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümlerinin lisans programları açıldı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelerde bulundu:

“ARUCAD olarak, açtığımız yeni bölümler ile birlikte, günümüz sanat ve tasarım anlayışına yön verecek yaratıcılığa ve iletişim becerilerine sahip, teknolojiyi içinde barındıran geleceğin mesleklerini öğrencilerimize sunuyoruz. Yeni neslin yeni iş dünyasına bağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Aday öğrencilerimiz, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için yeni lisans programlarımıza başvuruda bulunabilecek.”