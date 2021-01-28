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ARUCAD, burs mülakatları 9 Şubat'ta online yapılacak

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ARUCAD, burs mülakatları 9 Şubat'ta online yapılacak
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), burs oranını yüzde 90 ve 100’e yükseltmek isteyen adaylar için, 9 Şubat Salı günü mülakat düzenliyor. 

ARUCAD’den verilen bilgiye göre, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrenciler ile yatay geçiş yapacak adaylara, pandemi nedeniyle Üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara sınavsız %75 burs hakkı tanındı. Burs oranını %90 ve %100’e yükseltmek isteyen adaylara yönelik, 9 Şubat  2021 Salı günü çevrimiçi (online) ortamda mülakat gerçekleştirilecek.               

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85  numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.            

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