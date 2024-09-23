ARUCAD akademisyenleri Gürcistan’da CUDES kongresine katıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) akademisyenleri Gürcistan’da CUDES 2024 kongresine katılarak çalışmalarını sundu.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, ARUCAD Enstitü Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Öze ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elham Etemadi, Batum şehrinde yer alan Grigol Robakidze Üniversitesi’nde düzenlenen CUDES 2024: 15. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi’ nde Üniversite’yi temsil etti.

Sosyal bilimlerin farklı alanlarında güncel araştırmaların sunulmasına olanak sağlayan bir platform olarak bilinen CUDES’te Doç. Dr. Nuran Öze, “65 Yaş Altı Bireylerin Gözünden Yaşlılık ve Dijitalleşme: Sürüye Katılmak mı, Sürüden Dışlanmak mı?” başlıklı çalışmasını paylaştı. Öze’nin çalışması, kongre organizasyon komitesi tarafından “En İyi Çalışma Ödülü” ne layık görüldü.

On bir ülkeden yetmiş altı sunumun yapıldığı Kongre’de Doç. Dr. Elham Etemadi ise“Kapitalin Zaferi; İran’da Sanatın Sosyal Prestiji” başlıklı çalışmasını sundu. Etemadi’nin çalışması, kapitalizmin İran’daki sanatsal üretim üzerindeki etkilerini irdeleyerek, sanatın sosyal statü ve prestijle olan ilişkisine dair bulgular sundu.