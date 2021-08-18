ARUCAD 2. Liseler Arası Tasarım Yarışması ödül gecesi düzenlendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) bu sene ikincisini düzenlediği Liseler Arası Tasarım Yarışması’nın kazananları 17 Ağustos Salı akşamı ARUCAD Atölyeler Binası’nda gerçekleştirilen özel törende ödüllerini teslim aldılar

ARUCAD’ın bu sene ikincisini düzenlediği, “COVID-19 Sonrası Dünya” konulu Liseler Arası Tasarım Yarışmasının ödül töreni, dereceye giren yarışmacılar ve ailelerinin katılımıyla 17 Ağustos Salı akşamı Üniversitenin Atölyeler Binası’nda, pandemi kuralları gözetilerek özel olarak gerçekleşti.Birinciliği Girne Anafartalar Lisesi’nden Burak Zafer Kibar, ikinciliği Lefkoşa Türk Lisesi’nden Süleyman Şehit, üçüncülüğü English School of Kyrenia’dan Ekatarina Vardar ve Erbil Arkın Özel Ödülü’nü Değirmenlik Lisesi’nden Güllü Güloğlan aldı. lk üç ödülü kazanan yarışmacılara, ARUCAD’dan tam burs ve para ödülleri takdim edildi. Ayrıca kazanan yarışmacıların liselerinin resim atölyelerine ihtiyaçlarının giderilmesi adına katkıda bulunuldu.ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın, Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Onat, Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Turan Aksoy, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuran Öze, Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı ve Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci’nin jüri üyesi olduğu yarışmada ilk üç kazanan öğrenci belirlendikten sonra diğer katılımcıların tasarımlarından bir seçki yapılarak sosyal medya ödülleri için oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Değirmenlik Lisesi’nden Sibel Çapar sosyal medya birincisi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Derviş Eren Şimşek sosyal medya ikincisi, Naz Irmak Göksan ise sosyal medya üçüncü oldular.Yarışmacıların gönderdiği tasarımların sergilendiği ödül gecesinde, ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın, genç yeteneklerle ve aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve gençlere şu mesajı verdi: “Umuyorum ki 20-25 sene sonra da bu ödüller devam eder, hatta bu sene kazananlar ileride çocuklarını katılmaları için teşvik ederler. Çünkü sanat sevgimiz yalnızca bu yaşlarda değil, tüm hayatımız boyunca devam eder. Ve yine bilelim ki medeniyet sanatla başlar ve geride bıraktıkları sanatla hatırlanır.”Törende konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Hem Ada olarak, hem dünya olarak sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu nedenle yarışma konusunu ‘COVID-19 Sonrası Dünya’ olarak seçtik. Jüri üyelerimiz ve Sayın Erbil Arkın başvuruları titizlikle değerlendirdi. Bu akşam burada yalnızca dereceye giren öğrencileri ağırlayabiliyoruz, ancak sonraki günlerde yarışmaya katılma cesareti gösteren diğer öğrencilerimizi de sergimize bekliyoruz ve ileriki dönemlerde de hepsini ARUCAD’da aramızda görmeyi umuyoruz. Değerli öğretmenlerimize öğrencilerini, kıymetli ailelere de çocuklarını sanata teşvik ettikleri için çok teşekkür ederiz. ARUCAD olarak bu yarışmayı gelenekselleştiriyoruz ve her yıl sizlerin de artan katılımıyla devam ettireceğiz” dedi.Sertifika takdim töreninin ardından ödül gecesi, yetenekli gençlerin, velilerin ve ARUCAD sanatçı akademisyenlerinin katıldığı kokteyl ile devam etti.