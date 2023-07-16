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Arslanbaş: KKTC Yükseköğretimi adına yapılan görüşmeler çok olumlu ve verimli geçti

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Arslanbaş: KKTC Yükseköğretimi adına yapılan görüşmeler çok olumlu ve verimli geçti
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Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun daveti ile kendisinin de yer aldığı heyetin Ankara temaslarını değerlendirdi.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Arslanbaş, Ankara’da Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Kazakistan Türkiye Büyükelçiliği ile KKTC Yükseköğretimi adına yapılan görüşmelerin çok olumlu ve verimli geçtiğini vurguladı. 

Açıklamada, görüşmelerin, ülkeye gelecek öğrencilerin, nitelik derecelerinin artırılması, yüksek öğretimin kalite olarak uluslararası kriterlere sahip bir kimliğe kavuşması için yapıldığı belirtilirken, Bakan Çavuşoğlu’na da bu kapsamda resmi temaslar sağladığı için teşekkür edildi, yoğun diplomasi çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

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