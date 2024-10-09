Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Türk Hava Yolları KKTC Ülke Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan’ı ağırladı

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Havacılık Meslek Yüksekokulu Bölümü’nün 2024-2025 eğitim-öğretim dönemine Türk Hava Yolları (THY) KKTC Ülke Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan’ın katılımıyla başladı. Dönemin ilk ders etkinliğine konuk olan Arıkan, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, sektördeki tecrübelerini ve kariyer yolculuğunu paylaştı.

Pınar Ayvaz Arıkan, uzun yıllara dayanan havacılık deneyimlerini aktarırken, öğrencilere meslek hayatında başarılı olabilmek için gereken beceriler, zorluklar ve fırsatlar hakkında bilgi verdi. Özellikle THY’deki görev süresince karşılaştığı profesyonel deneyimlerini paylaşarak öğrencilere ilham kaynağı oldu.



Etkinlik sırasında öğrenciler, Arıkan’a havacılık sektörü ile ilgili sorular sorma fırsatı buldu ve sektörde kariyer yapma konusunda yol gösterici tavsiyeler aldı. Arıkan, öğrencilere mesleklerini tutkuyla yapmalarını, sürekli gelişim ve öğrenme sürecinde olmalarını tavsiye etti.

Etkinlikte bir sürpriz olarak Sayın Pınar Ayvaz Arıkan, etkinliğe katılım gösteren öğrencilerin isimleri arasından yaptığı çekiliş ile bir talihli öğrenciye THY Business Class Ercan-İstanbul gidiş-geliş uçuş bileti hediye etti.

Programın sonunda Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz, Pınar Ayvaz Arıkan’a katılımı ve katkılarından dolayı teşekkür ederek kendisine bir plaket takdim etti.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, havacılık alanındaki eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken, öğrencilerini sektörün önde gelen isimleri ile buluşturarak, teorik eğitimin yanı sıra sektörel bilgi ve deneyim edinmelerine olanak sağlamayı hedefliyor.