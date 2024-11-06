“Afganistan’da Gülmek” belgeseli, Yakın Doğu Üniversitesi’nde izleyiciyle buluştu!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılığı Bölümü ile Gazetecilik Bölümü işbirliğiyle düzenlenen belgesel gösteriminde Afganistan’ın Charlie Chaplin’i olarak bilinen Karim Asir’in hikayesi izleyicilerle buluştu. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Engelsiz Sinema Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, yönetmenliğini Yunanistan’ın tanınmış oyuncu ve yönetmenlerinden Anneta Papathanassiou yaptığı “Afganistan’da Gülmek” adlı belgeselin gösterimi yapıldı.Düzenlenen etkinlikle gazetecilik öğrencileri ile buluşan belgesel, Afgan bir sanatçının hayatından yola çıkarak, izleyicilerin Afgan halkıyla empati kurmalarını amaçladı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla yapılan etkinlik, söyleşi ve soru-cevap bölümü ile devam etti.Yönetmen Papathanassiou, belgesel çekim süreçlerinin sinema filmlerden farklı olarak değişime uğrayan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, belgeselin yapım aşamasıyla ilgili bilgiler paylaştı. Papathanassiou, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele almasının, sanata karşı tutumu ve halktaki korku nedeniyle belgeselin çekim sürecini de beklenmedik şekilde zorlaştırdığını belirtti. Belgeselin çıkış noktası hakkında bilgiler veren Papathanassiou, terör ve çatışmalarla anılan Afganistan’ın bilinmeyen bir yönü olan sanat çalışmalarını izleyicilere tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını ve belgeselin Karim’in, mücadelesini anlatan bir hikayeye dönüştüğünü ifade etti. Papathanassiou, “Afgan bir sanatçının hayatını göstererek izleyicilerin Afgan halkıyla empati kurmalarını sağlamak istedim. Afganistan’ın komedi, tiyatro ve sanat gibi yüzleri var; ancak bu yönler çatışmaların gölgesinde kalıyor. Bu projede ayrıca; Afgan halkının direncini ve sanata olan ilgisini dünyaya tanıtmayı amaçladım” dedi. Gelecek çalışmaları hakkında bilgiler de veren Papathanassiou, insan hakları konusuna duyduğu ilgiyi vurgulayarak bu alana dikkat çeken içerikler üretmek yönünde planları olduğunu belirtti.Belgeselin ana karakteri, Afganistan’ın “Charlie Chaplin”i olarak bilinen Karim Asir’in ülkesindeki zorluklara rağmen sanata tutkuyla bağlı bir sanatçı olarak öne çıktığını ifade eden Papathanassiou, “Tiyatro eğitmenliği yaptığı sırada tanıştığım Karim, mizah ve performans sanatını bir direniş aracı olarak kullanarak kısa sürede uluslararası tanınırlık kazandı. Ancak bu başarı, Taliban’ın dikkatini çekti ve onun hayatını tehlikeye sokarak ölüm tehditleri almasına neden oldu” dedi.Anneta Papathanassiou, Atina Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olup, E.Hatzikou Drama ve Sinema Okulu’ndan diploma aldı. Oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine ek olarak, HB Studio ve New York Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alarak sanatsal gelişimini sürdürdü. Tiyatro üzerine iki kitabı bulunan Papathanassiou, Atina’nın merkezinde kurduğu bağımsız tiyatro ile sanata katkı sundu. Yönetmen olarak özellikle insan hakları konularına odaklanan uzun metrajlı belgeselleriyle tanınan Papathanassiou, bu alanda uluslararası ödüller kazanmış ve 2022-2024 yılları arasında Yunan Belgesel Derneği’nin başkanlığını yaparak belgesel sinemasının gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Seçili filmografisinde “Afganistan’da Gülmek”, “Avrupa – Rüya”, “Ateşle Oynamak”, “Hindu Kush’un Perileri”, “Qadir - Bir Afgan Ulysses”, “Tsunami Sonrası – Sumatra” ve “Yaşamak Güzeldir” gibi önemli belgesel yapımları yer almaktadır.