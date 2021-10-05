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Ada Kent Üniversitesi’nde akademik yıl açılışı yapıldı

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Ada Kent Üniversitesi’nde akademik yıl açılışı yapıldı

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi’nin  2021-22 Akademik Yılı açılışı Gazimağusa’daki kampüsünde düzenlenen törenle yapıldı.

Düzenlenen törene KKTC Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, Ada Kent Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr.Talip Emiroğlu, TÖDER Başkanı ve 
Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İbrahim Taşel, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak,Ada Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru ve çok sayıda saygın davetli katıldı.

İLK DERS ÖZTÜRKLER’DEN

Üniversitenin açılışında ilk ders sunumunu da Öztürkler yaptı. Sunumunda KKTC yükseköğretimiyle ilgili bilgiler veren Öztürkler, Güney Kıbrıs’la KKTC yükseköğretimini rakamlarla karşılaştırdı. Öztürkler, uluslararası öğrencilerin KKTC’yi daha çok tercih ettiklerini, Türkiye’den gelen öğrencilerin de yüksek puan alan öğrenciler olduğunu rakamlarla ortaya koydu.

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