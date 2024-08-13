9’uncu kez üst üste KKTC’nin tercih şampiyonu!

2024 YKS sonuçları açıklandı. 2,631 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, 9’uncu kez üst üste Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi oldu

Üniversite 2024 YKS’de Yerleşen Öğrenci Sayısı Yakın Doğu Üniversitesi 2,631 Lefke Avrupa Üniversitesi 2,535 Doğu Akdeniz Üniversitesi 2,185 Girne Amerikan Üniversitesi 1,345 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 948 Girne Üniversitesi 774 Final Üniversitesi 396 İlim Üniversitesi 388 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 232 KSTU 204 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi 168 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 135 Ada Kent Üniversitesi 104 Kıbrıs Batı Üniversitesi 50 Akdeniz Karpaz Üniversitesi 49 Rauf Denktaş Üniversitesi 36 TOPLAM 12,180

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 2,631 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, 9’uncu kez üst üste Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu! Sonuçlara göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı ise 12,180 olarak gerçekleşti.19 - 23 Ağustos tarihleri arasında tamamlanması gereken kayıt işlemleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki kampüsünün yanı sıra; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa ve Van temsilciliklerinde de yapılabilecek.2024 YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 12 binin üzerinde öğrencinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerini tercih etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi bu yıl da Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi olarak bu unvanını 9’uncu kez üst üste korudu. Bu başarı, eğitim alanındaki güçlü altyapımızın, nitelikli öğretim kadromuzun ve öğrencilerimize sunduğumuz olanakların bir sonucudur” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşme hakkı kazanan öğrencilere seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz. Sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında yapılması gereken kayıt işlemlerinin Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün yanı sıra üniversitenin Türkiye temsilciliklerinden de yapılabileceğini anımsattı.