banner913
banner932
Lefkoşa'da polisten
Lefkoşa'da polisten "Kırmızı Işık Operasyonu"
22 0
Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıta indirim geliyor
22 0
 
İrem Derici ile muhteşem final
İrem Derici ile muhteşem final
22 0
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
21 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
32 0
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
41 0
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
23 0
banner1032

9’uncu kez üst üste KKTC’nin tercih şampiyonu!

banner1020

2024 YKS sonuçları açıklandı. 2,631 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, 9’uncu kez üst üste Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi oldu

banner1045
9’uncu kez üst üste KKTC’nin tercih şampiyonu!
banner971
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 2,631 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, 9’uncu kez üst üste Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu! Sonuçlara göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı ise 12,180 olarak gerçekleşti.
19 - 23 Ağustos tarihleri arasında tamamlanması gereken kayıt işlemleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki kampüsünün yanı sıra; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa ve Van temsilciliklerinde de yapılabilecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu başarı, eğitim alanındaki güçlü altyapımızın, nitelikli öğretim kadromuzun ve öğrencilerimize sunduğumuz olanakların bir sonucudur.”
2024 YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 12 binin üzerinde öğrencinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerini tercih etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi bu yıl da Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi olarak bu unvanını 9’uncu kez üst üste korudu. Bu başarı, eğitim alanındaki güçlü altyapımızın, nitelikli öğretim kadromuzun ve öğrencilerimize sunduğumuz olanakların bir sonucudur” ifadesini kullandı.
Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşme hakkı kazanan öğrencilere seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz. Sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında yapılması gereken kayıt işlemlerinin Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün yanı sıra üniversitenin Türkiye temsilciliklerinden de yapılabileceğini anımsattı.  
2024 YKS Sonuçlarına Göre KKTC Üniversitelerine yerleşen öğrenci sayıları:
Üniversite 2024 YKS’de Yerleşen Öğrenci Sayısı
Yakın Doğu Üniversitesi 2,631
Lefke Avrupa Üniversitesi 2,535
Doğu Akdeniz Üniversitesi 2,185
Girne Amerikan Üniversitesi 1,345
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 948
Girne Üniversitesi 774
Final Üniversitesi 396
İlim Üniversitesi 388
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 232
KSTU 204
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi 168
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 135
Ada Kent Üniversitesi 104
Kıbrıs Batı Üniversitesi 50
Akdeniz Karpaz Üniversitesi 49
Rauf Denktaş Üniversitesi 36
TOPLAM 12,180
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.