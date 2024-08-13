9’uncu kez üst üste KKTC’nin tercih şampiyonu!

19 - 23 Ağustos tarihleri arasında tamamlanması gereken kayıt işlemleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki kampüsünün yanı sıra; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa ve Van temsilciliklerinde de yapılabilecek.
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu başarı, eğitim alanındaki güçlü altyapımızın, nitelikli öğretim kadromuzun ve öğrencilerimize sunduğumuz olanakların bir sonucudur.”
2024 YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 12 binin üzerinde öğrencinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerini tercih etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi bu yıl da Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi olarak bu unvanını 9’uncu kez üst üste korudu. Bu başarı, eğitim alanındaki güçlü altyapımızın, nitelikli öğretim kadromuzun ve öğrencilerimize sunduğumuz olanakların bir sonucudur” ifadesini kullandı.
Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşme hakkı kazanan öğrencilere seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz. Sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında yapılması gereken kayıt işlemlerinin Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün yanı sıra üniversitenin Türkiye temsilciliklerinden de yapılabileceğini anımsattı.
2024 YKS Sonuçlarına Göre KKTC Üniversitelerine yerleşen öğrenci sayıları:
|Üniversite
|2024 YKS’de Yerleşen Öğrenci Sayısı
|Yakın Doğu Üniversitesi
|2,631
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|2,535
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|2,185
|Girne Amerikan Üniversitesi
|1,345
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|948
|Girne Üniversitesi
|774
|Final Üniversitesi
|396
|İlim Üniversitesi
|388
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
|232
|KSTU
|204
|Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
|168
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
|135
|Ada Kent Üniversitesi
|104
|Kıbrıs Batı Üniversitesi
|50
|Akdeniz Karpaz Üniversitesi
|49
|Rauf Denktaş Üniversitesi
|36
|TOPLAM
|12,180