58. Kütüphane Haftası "Hakikat ve Kütüphanler" teması ile başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 28 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanacak olan 58’inci Kütüphane Haftası, Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ile Kıbrıs Gazetesi Köşe Yazarı Hasan Hastürer’in konuşmacı olarak yer aldıkları “Günlük hayatımızı hakikat ne kadar etkiliyor?” konulu söyleşi ile başladı.

UKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim’in moderatör olarak katıldığı etkinlikte hakikatin önemi, yerel basında hakikat ya da doğru haber sunumu hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri etkinlik açılış konuşmasında, kütüphanelerin vizyon geliştiren önemli bilgi merkezleri olduklarını belirterek, kütüphanelerin günümüzde sadece fiziki mekanlar değil, sahip oldukları elektronik veri tabanları ile her an bilgiye ulaşabileceğimiz önemli merkezler haline geldiklerini dile getirdi. Üniversite olarak hedeflerinin sadece akademisyenlerle eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirmek olmadığını ekleyen Nadiri, amaçlarının araştırma anlamında çeşitli çalışmalar yaparak topluma katkı koymak olduğunu da söyledi.

Gazeteci Hastürer konuşmasında, Kıbrıs Türk toplumunun kütüphaneler ile olan ilişkisine değinerek, zamanla bu okuma tutkusunun ne yazıkki ileriye gitmediğine dikkat çekti. Bilgiye saygısı olmayan toplumların gerçeğe/hakikate da saygısı olmadığını işaret eden Hastürer, “Bu durum sadece bizim coğrafyamıza özgü değil. Sosyal medyanın gelişmesi ve algıyı yaratmak yani gerçeği taşımak yerine algıyla bir şey inşa etmenin temeli oluşmaya başladı. Ancak sorgulayıcı olduğunuz zaman gerçeğe ulaşabiliriz” ifadesini kullandı.

Gazeteci Mutluyakalı ise konuşmasında gazetecilerin ve geleneksel medyanın içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, birçoğunun amacının hakikati yaymak değil hakikati gizlemek olduğunu dile getirdi. Bu çağın ses çıkarmayanların çağı olduğunu aktaran Mutluyakalı, “Ancak hakikat bir yerlerden fışkırıyor. O yüzden iyi ki sosyal medya var. Bir gazeteci olarak söylüyorum eğer geleneksel medyaya kalsaydık işimiz zor olurdu” dedi.

UKÜ Kütüphane Haftası etkinlikleri hafta boyunca kitap okuma etkinlikleri, çeşitli yarışmalar, panel ve söyleşilerle devam edecek.

Hafta kapsamında ikinci gün kitap kapakları sergisi ile başlayacak, sonrasında ise UKÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Kayhan’ın moderatörlüğünde “Şiirlerle büyüsün çocuklar” adlı etkinlikte Şirin Zaferyıldızı söz alacak.

Kütüphane Haftası üçüncü gün etkinlikleri 22 Ocak 2022 tarihinde aramızdan ayrılan kütüphaneci, yazar ve araştırmacı Aydın İleri adına düzenlenecek okuma etkinliği ile başlayarak, sonrasında Kütüphane Sorumlusu Özlem Araz’ın moderatörlüğünde “Hakikat ve Kütüphaneler” başlıklı söyleşide Prof. Dr. Mesut Yalvaç, Prof. Dr. Mustafa Sağsan ve Serkan İpekçi kitapseverlerle buluşacak.

Dördüncü gün Lefkoşa Türk Belediyesi Latin Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek müzik dinletisi sonrasında “Mizah üzerine” başlıklı etkinlikte sunucu, yapımcı ve yönetmen Mehmet Ekin Vaiz öğrencilerle bir araya gelecek.

Kütüphane Haftası etkinlikleri son gününde ise Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç’ın moderatörlüğünde “Hakikat ve Edebiyat üzerine sohbet: Yeni Dünya Yaratma” başlıklı etkinlikte Fatma Türkoğlu, İlke Ergin ve Tamer Öncül’ün kitapseverle buluşması sonrasında tüm katılımcıların davetli olduğu kapanış kokteyli ile son bulacak.

