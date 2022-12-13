banner875
banner885
Haspolat’ta özel gün yaşandı
Haspolat’ta özel gün yaşandı
38 0
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
7 0
 
21 0
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
11 0
Adayların sırası belirlendi
Adayların sırası belirlendi
14 0
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
18 0
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
22 0
banner878
banner887

3 Tenor Konseri LAÜ’de büyük ilgi gördü

banner898

banner825
3 Tenor Konseri LAÜ’de büyük ilgi gördü
banner892
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen, “3 Tenor” adıyla bilinen Ankara Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçıları ve Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan’nın piyanistliğinde LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda hayranlarıyla buluştu.
   Yoğun katılımla gerçekleşen konsere, LAÜ akademik, idari personel, bölgeli sanatseverler  ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.
Konserde “Kıbrısım” isimli parça beğeni topladı
  Operalardan seçme aryalar, Napoliten şarkılar ve türkülerin seslendirildiği gecede “Kıbrısım”, “Dillirga”, “Ben Seni Sevduğumi”, “Unutulmaz” isimli parçalar büyük beğeni toplayarak, sanatseverler LAÜ’de keyifli bir konser gerçirdiler.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.