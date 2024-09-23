2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi yüksek öğrenim burs müracaatları başladı

Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi yüksek öğrenim burs müracaatlarının başladığını duyurdu.
Daire Müdürü Behcet Çelebi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin müracaatlarını 23 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapabileceği kaydedildi. Açıklamada, öğrencilerin, burs başvurularıyla ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceği de belirtildi.
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