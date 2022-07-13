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133 mezun kep attı

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YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi’nden mezun olan genç öğretmenler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı

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133 mezun kep attı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. 133 mezunun kep attığı tören yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törende, Müzik Öğretmenliği bölümünden öğrenciler gerçekleştirdiği müzik dinletisi de beğeni topladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yağmur Çerkez ve mezun olan öğrencilerin adına fakülte birincisi Pınar Fergar duygularını dile getirdi. Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, büyük bir coşku ile keplerini attılar.
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, mezunlara seslenerek, “İnsanlığa hizmet ettiğinizi asla unutmayın. Eleştirilmeyi ve şikâyeti teşvik edin, çünkü bu mekanizmalar medeni bir tavrın ürünüdür. Otoritenin ses yükseltmeyle değil bilgiyle sağlandığının farkında olun. Öğrenmenin zaman bağımlı olmadığını ve bildiklerinizle değil bilmediklerinizle övünmeniz gerektiğini unutmayın” ifadelerini kullandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yağmur Çerkez ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin, dünya standartlarındaki eğitim-öğretim kalitesinin yanında bilimsel yayınları ve çalışmalarıyla da bilime katkı sağladığını söyledi. Doç. Dr. Yağmur Çerkez, “Atatürk Eğitim Fakültesi olarak öğrencilerimizin yaratıcı, özgün ve analitik düşünebilen, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, bilgiyi paylaşan ve üretkenliği destekleyen bireyler olarak mezun olduklarına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.


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