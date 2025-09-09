Son günlerde ülkemizde yeni açılan bazı üniversitelerin insan kaçakçılığı yaptığı iddiaları günden güne gür bir sesle artmaya devam ediyor. Ülkemizde bulunan veya turist vizesi ile giriş yapan yabancı uyruklu kişiler sözde eğitim adı altında dil kurslarına kayıt yaptırarak 1 yıllık öğrenci vizesi yani oturum izni sağlıyorlar.

Gazetemize göndermiş olduğu mail ile ulaşan bir öğretim görevlisi, insan kaçakçılığı yapan üniversitelerinin bir tanesinin de Gazimağusa’da bulunan European Leadership Üniversitesi olduğunu iddia etti.

Üniversite kurallarına uyumsuz bir görüntüsü olan bu sözde üniversitenin ne bir kampüsü ne de bir bahçesi var. Üniversitenin içerisi adeta bir mobilya showroomu gibi. İşin en ilginç tarafı ise üniversitenin bir giriş bölümü dahi yok. Giriş bölümü olmadığı gibi okulda bekçi veya güvenlik görevlisi bile bulunmamakta.

Öğretim görevlisi vatandaşımız, Gazimağusa’da bulunan European Leadership Üniversitesi ile ilgili bizlerle paylaşmış olduğu soru ve görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz.

“Çok kısa ve basit bir soru ile okul içerisinde herhangi bir kavga veya saldırı halinde veya herhangi bir başka büyük bir olayda okulda bulunan öğretmen veya öğrencilerin can güvenliğini kim sağlayacak? Ayrıca bu okulda herhangi bir yaralanma durumunda bir revir, acil servis veya hemşire, sağlıkçı var mı? O halde KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin bu şartlara uyması gerekmez mi?

“Sağlık hizmetleri: KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin, kampüslerinde temel sağlık hizmeti sunacak bir birim (revir / sağlık merkezi / hemşire veya doktor) bulundurması zorunludur. Büyük üniversitelerde tam teşekküllü sağlık merkezleri, küçüklerde en azından hemşire ve ilk yardım hizmeti olması gerekir.

Güvenlik: Üniversiteler, öğrencilerin can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle kampüslerde güvenlik görevlileri bulundurmak ve güvenlik sistemleri (kamera, giriş-çıkış kontrolü vb.) kurmak zorunludur.

Bu zorunluluklar YÖDAK denetim raporlarında kontrol edilir; eksiklik bulunursa üniversiteye yaptırım uygulanabilir.”

Okul içerisinde fakülte veya bölümleri belirten hiçbir yazı dahi yok. Peki o zaman bu okulun fakülteleri ve bölümleri nelerdir? Bu okulun resmî web sitesinde göstermelik fakülte, bölüm, bir rektör, dekan ve sekreter bulunuyor. Ancak bu okulun rektörü her gün okulda mı? Fakülte dekanı veya bölüm başkanları her gün okulda mı? Okulda saat kaçtan kaça eğitim veriliyor? Öğretim görevlileri kimlerdir? Bizce bu soruların hiçbirine net bir cevap alamayız. Zira bu okulda amaç eğitim değil. Öğrenci vizesi vermek, başka bir deyişle insan kaçakçılığı yapmak. Ağustos ve Eylül aylarında okul inanılmaz kalabalık. Kayıt dönemi bitince de okul Kasım ayında adeta kapalı Maraş’a dönüyor. Yabancı uyruklu Afrikalılar, Bangladeş, Rus, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Türkmen, Pakistan, İran ve daha pek çok ülkeden gelen yabancı uyruklu bu öğrenciler 800 dolar karşılığı bu okula kayıt yaptırıyor. Üstelik bu öğrenciler okula dil eğitimi diye kaydedilip, öğrenci kimliklerinde de turizm, işletme gibi bölümler yazılmaktadır. Bu öğrencilerin özelliklerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

Adaya birkaç kez turist olarak gelen ve adayı beğendiği için Kıbrıs’ta kalmanın en kolay çözümü olarak bu üniversite üzerinden eğitimsiz oturum izni satın alıyor.

Yüksek gelirden oturum izni alamadığı için en kolay yöntem olarak bu yola başvuruyor ve bu üniversiteden çok ucuza vize satın alıyor.

Taşınmaz mal satın alan ve Taşınmaz mal üzerinden ikamet iznini evi veya koçanı henüz hazır olmadığı için alamadığından dolayı ve muhteşem adada kalmak istediği için kolay yönden bu okuldan 1 yıllık ucuza vize satın alıyor.

Son olarak da çalışma izni olup da izni iptal edilenler veya adaya emlak, inşaat vd. sektörlerdeki şirketlerde iş yapmaya davet edilen iş potansiyeli olan yabancılar kategorisi. Maalesef ülkemizde bulunan bazı yabancı uyruklu akıllı patronlar bu üniversitenin uyguladığı sistemi bildiğinden aylık 18.000 TL sigorta yatırımı ve ihtiyat sandığı yatırımlarını ödemek yerine bu muhteşem ve inanılmaz üniversitenin 800 dolarlık imkanından faydalanıp işi 1 yıllık 800 dolara 32.000 Türk Lirasına kökten çözüyor.

Adaya fuhuş, uyuşturucu, kara para aklama, kripto para, sanal bet ve pek çok elektronik, sigara, alkol kaçakçılığı yapmak için gelen yabancı uyruklulara da bu üniversite adeta bir merhem, antibiyotik oluyor.

İşte 5 maddede “European Leadership Üniversitesi”. İşin en trajik kısmı adada kalmaya çalışan, instagram, telegram, facebook gibi sosyal medyayı iyi kullanan potansiyelli her ülkeden temsilcilerinin bulunması. Bu temsilciler bu okuldan otomatik 1 yıllık vize aldıkları gibi üniversite ile de aynı parayı kazanıyorlar. Zira insan kaçakçılığı yapan bu üniversite aldığı 800 doların yarısını cömert bir şekilde temsilcilerle paylaşıp her getirdiği öğrenci için 400 dolar komisyon ödüyor. İddialara göre bu üniversite adada bulunan bu illegal yabancıların 2800 ünü elinde tutuyor. Bu da 1.120.000 dolar gibi bir rakam yapıyor. Bu arada geçen yıl bu rakam 1500 euro idi. Komisyoncu yabancılar da 500 euro alıyordu. Yani geçen seneki ciro 2.800.000 Euro. Bu yıl diğer tabela üniversiteleri ile rekabet arttığı için fiyat 800 dolara kadar indi. Enteresan bir şekilde dövizin cinsi de değişti. Şimdi en büyük ve final sorusuna gelince günümüzde bu gezegende bulunan hangi üniversite yıllık 800 dolara dil eğitimi verir? Üstelik okula kalan para 400 dolar olursa… Bu durumda 10 aylık okul döneminin aylığı 40 dolara geliyor. Yani aylık 1600 TL. Yıllık 16.000 TL. Büyük ticaret ve sürümden kazanmanın dünyadaki en büyük örneği gösterilip, dünya Guinness rekorlar kitabına girebilecek bir seviyede. Başta YÖDAK ve YÖK olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi bu konuya derhal el atıp denetim yapmalı ve bu “insan kaçakçılığına” son vermek için başta bu üniversite olmak üzere, buna benzer diğer üniversiteleri de derhal kapatmalıdır.”