Zlatan Ibrahimovic'e koronavirüs şoku

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic, koronavirüse yakalandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakiplerinden olan Milan'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

İsveçli yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ibrahimovic'in yanı sıra Leo Duarte'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

İKİ FUTBOLCU DIŞINDA SONUÇLAR NEGATİF

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, iki futbolcunun dışında diğer tüm oyunculara ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1 Ekim'de oynanacak Play-Off Turu'nda olası Beşiktaş-Milan eşleşmesinde Ibrahimovic forma giyemeyecek.

