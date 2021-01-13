Zihni’nin dönüşü galibiyetle oldu

Zihni Temelci’nin formasını giydiği İngiltere’nin Maidstone United kulübü, deplasmanda Eastbourne Borough kulübü ile karşılaşırken, geçirdiği sakatlık sonrasında Zihni Temelci, yeniden ilk 11’e döndü. Zihni maçta takımının önemli gücü olurken, Maidstone United, Eastbourne Borough’ı 3-2 mağlup etti

Niyazi ERGÜLEN

Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği İngiltere’nin Maidstone United kulübünün, deplasmanda Eastbourne Borough kulübü ile karşılaştı.

Geçirdiği sakatlık sonrasında toparlanan Zihni Temelci, yeniden ilk 11’e dönerken, takımının maçta önemli gücü oldu. Maidstone United, EastbourneBorough’ıdeplasmanda 3-2 mağlup ederek kötü gidişi durdurdu.Maidstone Unitedkulübünden maç sonrası yapılan açıklamada Zihni’nin ilk 11’e dönmesine ve 60 dakika boyunca oyuna katkısına vurgu yapıldı.

Maidstone United, EastbourneBorough galibiyetiyle Ulusal Lig N – S’te maç eksikleriyle 22 puana, sıralamada 7.Yükseldi.



