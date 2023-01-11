banner875
banner885
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
8 0
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
13 0
 
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
15 0
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
16 0
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
30 0
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
18 0
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
130 1
banner878

Zidane için söyledikleri, koltuğundan etti!

banner476

Zinedi Zidane hakkında söylediği sözler istifayı getirdi...Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet, Zidane hakkındaki sözleri nedeniyle koltuğunu bıraktı

banner825
Zidane için söyledikleri, koltuğundan etti!
Zinedi Zidane için söyledikleri, koltuğundan etti. Fransa Futbol Federasyonu başkanı Noel le Graet, görevinden ayrıldı.
Le Graet, "Onun ne yapacağı derdim değil. Arasa bile telefonunu açmazdım" ifadesini kullanmıştı.
Graet'in bu sözleri sonrası kendisine birçok tepki gelirken, Zidane'ı savunan açıklamalar da birbirini izlemişti.
2011 yılından beri başkanlık koltuğunda yer alan Le Graet, daha sonrasında ise Zidane'dan özür diledi. Ancak Fransa Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu, kamuoyuna verilen imajın bozulduğu gerekçesiyle 81 yaşındaki futbol adamının istifasını istedi.
Yapılan açıklamada, "Le Graet, Spor Bakanlığı tarafından açılan soruşturmanın sonucuna kadar görevinden çekilmeyi kabul etmiştir" ifadesi kullanıldı.
Başkanlığa ise geçici olarak Le Graet'in yardımcısı Philippe Diallo getirildi. Komite ayrıca, Didier Deschamps ile 2026 yılına kadar uzatılan yeni sözleşmeyi de onayladı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.