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Zeki Çelik gol attı, Lille farklı kazandı

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille'in, Clermont'u 4-0 mağlup ettiği maçta milli futbolculardan Zeki Çelik de bir gol attı

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Zeki Çelik gol attı, Lille farklı kazandı

Ligue 1'in 27. haftasında Lille, Clermont'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk golünü 3. dakikada Jonathan Bamba atarken, ikinci gol ise 71. dakikada Jonathan David'den geldi.

Lille'de milli futbolculardan Zeki Çelik, maçta 90 dakika forma giyerken karşılaşmanın 84. dakikasında da bir gol kaydetti. Lille'de Burak Yılmaz ise 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Maçın skorunu belirleyen gol ise maçın 90. dakikasında Edon Zhegrova'dan geldi. Son golün pasını da Zeki Çelik verdi.

Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, puanını 42'ye yükselterek 7. sıraya yerleşti.

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