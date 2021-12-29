Yusuf Yazıcı’ya Newcastle United kancası

Fransa Lig 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'ya İngiltere Premier Lig ekibi Newcasle United talip oldu

Fransa Lig 1'de geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu, teknik direktör ChristopheGaltier'in ayrılığı sonrasında değişen sistemde bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

Sezon sonu gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyen Yazıcı'ya devre arasında İngiltere'den Newcastle United ve Rusya'dan CSKA Moskova'nın ilgisi bulunuyor. İngiliz medyasına göre özellikle Newcastle United'ın gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör EddieHowe'un istediği belirtilirken, takımlar arasında görüşmeler sürüyor. Lille, transfer önceliğini Newcastle United'a verirken, CSKA Moskova da süreci yakından takip ediyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 350 milyon Euro karşılığında satın aldığı Newcastle United'ın Lille'e Yusuf Yazıcı için resmi teklif yapacağı öğrenildi

