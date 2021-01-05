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Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı

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Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in formasını giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı

Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı
Lille teknik direktörü ChristopheGaltier, Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bugün oynanacak Angers maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Lille Teknik direktörü ChristopheGaltier, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 
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