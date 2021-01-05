Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı

Lille teknik direktörü ChristopheGaltier, Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bugün oynanacak Angers maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Lille Teknik direktörü ChristopheGaltier, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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