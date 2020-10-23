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Yusuf Yazıcı haftanın oyuncusu seçildi

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Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

Yusuf Yazıcı haftanın oyuncusu seçildi
Milli futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçta Sparta Prag'a 3 gol atarak hat-trick yapmıştı. 
Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.
Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:
Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).
Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), JuanFoyth (Villarreal), SimenJukleröd (Antwerp).
Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), ChristophBaumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), TakefusaKubo (Villarreal).
Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).
 
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