Yusuf Yazıcı haftanın oyuncusu seçildi

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

Milli futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçta Sparta Prag'a 3 gol atarak hat-trick yapmıştı.

Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), JuanFoyth (Villarreal), SimenJukleröd (Antwerp).

Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), ChristophBaumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), TakefusaKubo (Villarreal).

Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).

