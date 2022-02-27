banner762
Yeşilova, kendine geldi
Yeşilova, kendine geldi
2 0
Gençlere bir çelme de İncirli’den
Gençlere bir çelme de İncirli’den
179 0
 
Mormenekşe’de sessiz gün
Mormenekşe’de sessiz gün
21 0
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
33 0
Makam araçlarının plakaları değişti
Makam araçlarının plakaları değişti
214 0
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
386 0
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
137 0
banner797

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova kariyerine golle başladı

banner476

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımı CSKA Moskova ile çıktığı ilk maçta gol attı

banner714
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova kariyerine golle başladı
Rusya Birinci Futbol Ligi'nin 19. haftasında Spartak Moskova, sahasında CSKA Moskova'yı ağırladı.
Yusuf Yazıcı'nın 49. dakikadaki golüyle öne geçen konuk ekip, 79. dakikada Baktiyor Zainutdinov'un attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 75. dakikada yerini Chidera Ejuke'ye bıraktı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.