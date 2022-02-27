Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova kariyerine golle başladı

Rusya Birinci Futbol Ligi'nin 19. haftasında Spartak Moskova, sahasında CSKA Moskova'yı ağırladı.
Yusuf Yazıcı'nın 49. dakikadaki golüyle öne geçen konuk ekip, 79. dakikada Baktiyor Zainutdinov'un attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 75. dakikada yerini Chidera Ejuke'ye bıraktı.
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