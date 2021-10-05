banner583
“Biraz daha duyarlı olalım”
“Biraz daha duyarlı olalım”
22 0
43 0
 
Doğan son anda güldü
Doğan son anda güldü
29 0
Tünel rekorla kapandı
Tünel rekorla kapandı
21 0
İskele Cenker’le lider
İskele Cenker’le lider
85 0
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
46 0
Yeşilova, Girne'de kazandı
Yeşilova, Girne'de kazandı
28 0
banner661

Yunan futbolcu aracında ölü bulundu

banner476

banner714
Yunan futbolcu aracında ölü bulundu
Yunan futbolcu NikosTsoumanis'in, Selanik’te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, adli tıp kurumunda yapılan ilk inceleme sonucu ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi.
Ölüm nedenini ilişkin nihai raporun hazırlanması için adli tıp analizinin sürdürüldüğü belirtildi.
Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.