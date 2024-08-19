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YoungBoys - Galatasaray maçına Alman hakem

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YoungBoys - Galatasaray maçına Alman hakem
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin YoungBoys takımıyla yapacağı maçı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos Çarşamba günü Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Siebert düdük çalacak.
Jan Seidel ve RafaelFoltyn'in yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise ChristianDingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.
 
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