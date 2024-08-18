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Young Boys'tan 10-0'lık galibiyet

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Young Boy, bu karşılaşma öncesinde oynadığı İsviçre Kupası maçını 10-0 kazandı

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Young Boys'tan 10-0'lık galibiyet
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Young Boys'un gollerini 1 ve 22. dakikalarda Darian Males, 29, 31 ve 52. dakikalarda Cedric Itten, 34, 45+1 ve 55. dakikalarda Alan Virginius, 63. dakikada Theo Golliard ve 85. dakikada kendi kalesine Quartier attı. Galatasaray, Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
 
 
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