Young Boys'tan 10-0'lık galibiyet

Young Boys'un gollerini 1 ve 22. dakikalarda Darian Males, 29, 31 ve 52. dakikalarda Cedric Itten, 34, 45+1 ve 55. dakikalarda Alan Virginius, 63. dakikada Theo Golliard ve 85. dakikada kendi kalesine Quartier attı. Galatasaray, Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
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