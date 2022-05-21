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Yılın futbolcusu Kevin De Bruyne

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Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi

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Yılın futbolcusu Kevin De Bruyne

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre De Bruyne, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylamada Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Bukayo Saka, Muhammed Salah, Son Heung-min, James Ward-Prowse ve Joao Cancelo'yu geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda da en iyi futbolcu seçilen De Bruyne, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ve Nemanja Vidic ile birlikte ödülü iki kez kazanan oyuncular arasına girdi.

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