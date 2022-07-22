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Yılın Afrikalı futbolcusu yine Mane

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Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi. Senegalli futbolcu üst üste ikinci kez bu ödülü almış oldu

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Yılın Afrikalı futbolcusu yine Mane
Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen törende sahibini buldu.
Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, bu yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Mane, ödülün sahibi oldu.
2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
 
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