Yılın 11'i adayları açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 23 kişilik aday liste açıklandı. Listede, Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah yer almadı.

Açıklanan listede yer alan isimler şu şekilde:

Kaleci:

AlissonBecker (Liverpool, Brezilya)

GianluigiDonnarumma (Milan/Paris Saint-Germain, İtalya)

EdouardMendy (Chelsea, Senegal)

Defans:

David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid, Avusturya)

JordiAlba (Barcelona, İspanya)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, İngiltere)

DaniAlves (Sao Paulo/Barcelona, Brezilya)

Leonardo Bonucci (Juventus, İtalya)

RubenDias (Manchester City, Portekiz)

Orta saha:

SergioBusquets (Barcelona, İspanya)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belçika)

BrunoFernandes (Manchester United, Portekiz)

Frenkie de Jong (Barcelona, Hollanda)

Jorginho (Chelsea, İtalya)

N'GoloKante (Chelsea, Fransa)

Forvet:

Karim Benzema (Real Madrid, Fransa)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United, Portekiz)

ErlingHaaland (Borussia Dortmund, Norveç)

Robert Lewandowski (Bayern Münih, Polonya)

RomeluLukaku (Inter/Chelsea, Belçika)

KylianMbappe (Paris Saint-Germain, Fransa)

LionelMessi (Barcelona/Paris Saint-Germain, Arjantina)

NeymarJunior (Paris Saint-Germain, Brezilya)

