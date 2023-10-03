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Xabi Alonso'nun Leverkusen'i yenilgiyi unuttu

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Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, XabiAlonso yönetiminde bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Alman ekibi puan durumunda zirvede yer alıyor

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Xabi Alonso'nun Leverkusen'i yenilgiyi unuttu
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XabiAlonso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Bayer Leverkusen bu sezon göz dolduruyor.
Ligde son olarak Mainz 05'i deplasmanda 3-0 yenen Alman ekibi bu sezon yenilgi yüzü görmedi.
Bu sezon 5 galibiyet alan Bayer Leverkusen tek beraberliğini Bayern Münih deplasmanında aldı. (2-2)
Liderlik koltuğunda oturan Leverkusen geride kalan 6 haftada 20 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
 XabiAlonso'nun ekibi ligin 7. haftasında Köln'ü konuk edecek.
 
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