Xabi Alonso'nun Leverkusen'i yenilgiyi unuttu

XabiAlonso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Bayer Leverkusen bu sezon göz dolduruyor.
Ligde son olarak Mainz 05'i deplasmanda 3-0 yenen Alman ekibi bu sezon yenilgi yüzü görmedi.
Bu sezon 5 galibiyet alan Bayer Leverkusen tek beraberliğini Bayern Münih deplasmanında aldı. (2-2)
Liderlik koltuğunda oturan Leverkusen geride kalan 6 haftada 20 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
XabiAlonso'nun ekibi ligin 7. haftasında Köln'ü konuk edecek.
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