Wout Weghorst, Ajax’ta

Ajax, Trabzonspor ile de adı anılan Hollandalı golcü Wout Weghorst'u renklerine bağladı. 32 yaşındaki santrfor, Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



WEGHORST'TAN 2 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor ile de adı anılan Wout Weghorst, Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzaların atılması sonrası Ajax Teknik Direktörü Alex Kroes yaptığı açıklamada, " O, her rakip için işleri sürekli zorlaştıran üretken bir forvet. Önümüzdeki birkaç ayda çok sayıda maç var, bu yüzden Wout'un aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Burnley forması giyen Wout Weghorst 'un yeni adresi Hollanda oldu. 32 yaşındaki golcü, Ajax ile sözleşme imzaladı.Trabzonspor ile de adı anılan Wout Weghorst, Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzaların atılması sonrası Ajax Teknik Direktörü Alex Kroes yaptığı açıklamada, " O, her rakip için işleri sürekli zorlaştıran üretken bir forvet. Önümüzdeki birkaç ayda çok sayıda maç var, bu yüzden Wout'un aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.