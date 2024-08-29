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Wout Weghorst, Ajax’ta

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Ajax, Trabzonspor ile de adı anılan Hollandalı golcü Wout Weghorst'u renklerine bağladı. 32 yaşındaki santrfor, Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Wout Weghorst, Ajax’ta
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Burnley forması giyen Wout Weghorst'un yeni adresi Hollanda oldu. 32 yaşındaki golcü, Ajax ile sözleşme imzaladı.
WEGHORST'TAN 2 YILLIK SÖZLEŞME
Trabzonspor ile de adı anılan Wout Weghorst, Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzaların atılması sonrası Ajax Teknik Direktörü Alex Kroes yaptığı açıklamada, " O, her rakip için işleri sürekli zorlaştıran üretken bir forvet. Önümüzdeki birkaç ayda çok sayıda maç var, bu yüzden Wout'un aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
 
 
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