Wout Weghorst, Ajax’ta

Burnley forması giyen Wout Weghorst'un yeni adresi Hollanda oldu. 32 yaşındaki golcü, Ajax ile sözleşme imzaladı.
WEGHORST'TAN 2 YILLIK SÖZLEŞME
Trabzonspor ile de adı anılan Wout Weghorst, Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzaların atılması sonrası Ajax Teknik Direktörü Alex Kroes yaptığı açıklamada, " O, her rakip için işleri sürekli zorlaştıran üretken bir forvet. Önümüzdeki birkaç ayda çok sayıda maç var, bu yüzden Wout'un aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
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