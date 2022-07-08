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Wilshere’dan 30 yaşında veda

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Adı uzun süre Türk kulüpleriyle anılan İngiliz milli futbolcu JackWilshere, 30 yaşında aktif kariyerini noktaladı

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Wilshere’dan 30 yaşında veda
Son olarak Danimarka kulübü Aarhus'ta oynayan 30 yaşındaki Wilshere, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda elimde olmayan sebeplerden dolayı kariyerimin avcumdan kayıp gittiğini kabullenmek zordu. Çünkü hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Hayalini yaşadığını belirten Wilshere, ailesinin yanı sıra beraber çalıştığı kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan orta saha oyuncusu, BoltonWanderers, Bournemouth ve West Ham United'da da oynadı.
Wilshere, İngiltere Milli Takımı formasıyla ise 34 maça çıktı.
 
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