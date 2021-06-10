Wijnaldum PSG’de

Fransız Kulübü Paris Saint-Germain, GeorginioWijnaldum'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan transfer duyurusunda, Hollandalı yıldız ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

5 sezon boyunca Liverpool formasını terleten Wijnaldum, Kırmızılar ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Wijnaldum, Hollanda Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

