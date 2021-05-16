West Ham’ın maskotu Mia

Futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden Eralp Şerifoğlu’nun yeğeni Mia, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United’ın, Hammers Maskotuoldu.

Dumlupınar kulübünün kurucusu olan ve 1960'da İngiltereye göç eden İsmail Ahmet’in oğlu, Çetin Ahmet’in torunu olan Mia, ailesinintaraftarı olduğu West Ham United’ın doğuştan taraftarı oldu.Yaşadığı bölgenin kulübü olan West Ham United’ın, ligde geçtiğimiz hafta Upton Park Stadında Everton ile oynadığı maçta kulübün "Hammers Maskotu" Mia oldu.

6 yaşındaki Mia’nın,"Hammers Maskotu" olması hem kendisinin hem de ailesinin gurur ve onuru oldu.



