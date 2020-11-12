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Vida'nın test sonucu pozitif çıktı

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Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Türkiye-Hırvatistan arasındaki özel maçın ilk devresinde forma giyen Vida, ikinci testin sonucu belli olana dek izole edilecek

Vida'nın test sonucu pozitif çıktı
Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör ZlatkoDalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.
Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.
Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.
 
 
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