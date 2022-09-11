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Vedat Muriç tarihe geçti

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Muriç, Real Madrid'e gol atan ilk Kosovalı futbolcu oldu

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Vedat Muriç tarihe geçti
Vedat Muric, Mallorca formasıyla gollerine devam ediyor. Kosovalı golcü, Real Madrid'e 4-1 yenildikleri maçta takımının tek golünü atan isim oldu.
Vedat bu golle Real Madrid'e gol atan ilk Kosovalı futbolcu olmayı başardı.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Mallorca formasıyla 5 maçta 3. golüne imza atmış oldu.
 
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