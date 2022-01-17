Vedat Muriç İngiltere yolcusu

Fenerbahçe'den 2020-2021 sezonu başında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'e, İngiliz kulüpleri talip oldu.
Kosovalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United ile Championship'den West BromwichAlbion devreye girdi.
İngiliz basınında yer alan habere göre iki ekibin de Vedat'ı devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, sezon sonunda ise Muriç'in performansına göre satın alma opsiyonunu kullanacakları belirtildi.
Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla Seri A'da 11 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.
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