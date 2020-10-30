“VAR sisteminde sınırlandırmaya gidebiliriz”

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, son dönemde büyük tartışmalara sebep olan Video Hakem Uygulaması'nda (VAR) sınırlandırmaya gidebileceklerini belirtti

Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını gölgesinde devam eden futbolun durumu, VAR sistemi ve Finansal Fair Play ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Bence çok net pozisyonlarda kullanılmalı"

Son dönemde büyük tartışmalara neden olan VAR sistemini geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Ceferin, "Bence çok net pozisyonlarda kullanılmalı. Bazı liglerde oyun dakikalarca duruyor. Bu futbol için iyi bir durum değil. Çözüm VAR sisteminin kullanımını sınırlandırmak olabilir" şeklinde konuştu.

"Avrupa Süper Ligi'ne şiddetle karşıyım"

Aleksander Ceferin, son yıllarda tartışılan Avrupa Süper Ligi'ne de değindi ve "Avrupa Süper Ligi bizim önerimiz değil, bazı kulüplerin ve İtalyan medyasının icadı. Böyle bir turnuva çok sıkıcı olur. 2 veya 3 kulüp daha fazla para kazanmak için böyle bir şey istiyor. Bu tür fikirler futbolu öldürür. Ben Süper Lig'e şiddetle karşıyım" dedi.

"Finansal Fair Play sisteminde reforma gitmek lazım"

Finansal Fair Play hakkında da konuşan Ceferin, "Finansal Fair Play şu anda iyi şekilde çalışıyor ancak sistemde reforma da gitmek lazım, modernize etmemiz gerekiyor. Şu anda konuşmak için erken ancak görüşmelerimiz var" yorumunu yaptı.

"UEFA Uluslar Ligi harika bir turnuva"

Özellikle kulüp takımı çalıştıran teknik direktörlerin eleştirdiği UEFA Uluslar Ligi'ne inandığını vurgulayan Başkan Ceferin , "UEFA Uluslar Ligi harika bir turnuva. Başladı ve bitecek. Gelecek için iyimser olmalıyız. Uluslar Ligi'nin devamıyla ilgili herhangi bir endişem yok" dedi.

"EURO 2020'nin oynanacağına inanıyorum"

Aleksander Ceferin, son olarak 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın oynanmasında kararlı olduklarını dile getirdi.

Ceferin, ''Bu sezon liglerin biteceğine ve EURO 2020'nin oynanacağına inanıyorum. Seyirci konusunda kuşkular var ancak ben iyimser olmayı sürdürüyorum. İyimser olmak, şu anda dünyanın ilerlemesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.



