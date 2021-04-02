VAR, Güney’de Birinci Ligde de kullanılacak

Güney Kıbrıs'ta 1.Lig'de uygulamaya geçen VAR sistemi bu hafta İkinci Ligin önemli karşılaşmasında da uygulanacak.
ASIL ile Aya Napa takımları arasında yarın oynanacak önemli mücadelede KOP, herhangi bir hataya yer vermemek için VAR sistemini kullanmaya karar verdi.
Aya Napa takımı bir üst lige çıkmak için mücadele ederken, 46 puanda 3.sırada yer alıyor ve 1.Lig bileti anlamına gelen lig ikinciliği için çekiştiği PAEEK Girne takımının 3 puan gerisinde bulunuyor.
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