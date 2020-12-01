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UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı

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2020 UEFA Yılın 11'ini belirlemek için oylamalar başladı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2020 yılının en iyi 11'ini belirlemek amacıyla 5 kaleci, 15'er savunma, orta saha ve forvet adayından oluşan listeler, oylamaya sunuldu

UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı
Futbolseverler, daha öncekilerden farklı olarak bu yıldan itibaren kadın oyunculardan oluşan en iyi kadroyu da belirleyecek. UEFA'nın internet sitesindeki oylama, 6 Ocak 2021'de sona erecek.
Erkekler kadrosu için belirlenen aday listeye en çok oyuncu sokan takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Bayern Münih (10) oldu.
Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, üst üste 17. kez aday listeye seçildi. 13'ü peş peşe, 14 defa UEFA Yılın 11'ine giren 35 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu alandaki rekorları elinde tutuyor.
Aday listede yer alan aday futbolcular şöyle:
Erkekler
Kaleciler: AlissonBecker (Liverpool), AnthonyLopes (Olympique Lyon), KeylorNavas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid)
Savunma: David Alaba (Bayern Münih), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Angelino (Leipzig), JuanBernat (Paris Saint-Germain), AlphonsoDavies (Bayern Münih), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), HansHateboer (Atalanta), JoshuaKimmich (Bayern Münih), PresnelKimpembe (Paris Saint-Germain), SergioRamos (Real Madrid), Andy Robertson (Liverpool), ThiagoSilva (Chelsea), DayotUpamecano (Leipzig), VirgilvanDijk (Liverpool)
Orta saha: ThiagoAlcantara (Bayern Münih), HoussemAouar (Olympique Lyon), Ever Banega (Sevilla/El-Şebab), NicoloBarella (Inter), KingsleyComan (Bayern Münih), Kevin de Bruyne (Manchester City), BrunoFernandes (Manchester United), AlejandroGomez (Atalanta), LeonGoretzka (Bayern Münih), KaiHavertz (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), JosipIlicic (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thomas Müller (Bayern Münih), MarcelSabitzer (Leipzig)
Forvet: ErlingHaaland (Borussia Dortmund), AngelDi Maria (Paris Saint-Germain), JoaoFelix (Atletico Madrid), SergeGnabry (Bayern Münih), Ciro Immobile (Lazio), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), RomeluLukaku (Inter), SadioMane (Liverpool), KylianMbappe (Paris Saint-Germain), LionelMessi (Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus), Muhammed Salah (Liverpool), RaheemSterling (Manchester City)
 
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