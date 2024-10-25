UEFA sıralamasında Türkiye’nin yükselişi sürüyor

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin sahne aldığı haftanın ardından gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.
"Kupa-2"de yer alan temsilcilerimizden Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı.
Galatasaray, konuk ettiği İsveç ekibi Elfsbog'u 4-3 yenerken Beşiktaş, Fransız takımı Olimpik Lyon"u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 3. maçında ilk puanlarını aldı.
Fenerbahçe ise ağırladığı İngiliz devi Manchester United ile 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi'nde yer alan temsilcimiz RAMS Başakşehir ise Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 mağlup oldu ve turnuvadaki 2. maçından da puan çıkaramadı
Avrupa kupalarında oynanan maçlar sonrası Türkiye'nin sıralamadaki yükselişi dikkat çekti. Ülke puanında önümüzde yer alan en yakın rakibimiz Çekya'nın Avrupa sahnesindeki 4 takımından 3 yenilirken 1'i ise berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Türkiye ile Çekya arasındaki UEFA ülke puanı farkı 2 bin 350'ye indi.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:
1- İngiltere | 94.303
2- İtalya | 82.856
3- İspanya| 77.275
4- Almanya | 75.160
5- Fransa | 62.236
6- Hollanda| 57.400
7 - Portekiz | 54 bin 216
8 - Belçika | 47 bin 200
9 - Çekya | 40 bin 650
10 - Türkiye | 38 bin 300
11 - Norveç | 33 bin 250
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.