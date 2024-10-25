UEFA sıralamasında Türkiye’nin yükselişi sürüyor

Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kaldı. 4 temsilcimizin sahaya çıktığı haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyetle kapattık. Karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum da belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin sahne aldığı haftanın ardından gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

"Kupa-2"de yer alan temsilcilerimizden Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı.

Galatasaray, konuk ettiği İsveç ekibi Elfsbog'u 4-3 yenerken Beşiktaş, Fransız takımı Olimpik Lyon"u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 3. maçında ilk puanlarını aldı.

Fenerbahçe ise ağırladığı İngiliz devi Manchester United ile 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi'nde yer alan temsilcimiz RAMS Başakşehir ise Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 mağlup oldu ve turnuvadaki 2. maçından da puan çıkaramadı

Avrupa kupalarında oynanan maçlar sonrası Türkiye'nin sıralamadaki yükselişi dikkat çekti. Ülke puanında önümüzde yer alan en yakın rakibimiz Çekya'nın Avrupa sahnesindeki 4 takımından 3 yenilirken 1'i ise berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Türkiye ile Çekya arasındaki UEFA ülke puanı farkı 2 bin 350'ye indi.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1- İngiltere | 94.303

2- İtalya | 82.856

3- İspanya| 77.275

4- Almanya | 75.160

5- Fransa | 62.236

6- Hollanda| 57.400

7 - Portekiz | 54 bin 216

8 - Belçika | 47 bin 200

9 - Çekya | 40 bin 650

10 - Türkiye | 38 bin 300

11 - Norveç | 33 bin 250



