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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları bugün başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Play-off turu ilk maçları programı şöyle:
Salı:
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)
Çarşamba:
19.45 Karabağ (Azerbaycan) - ViktoriaPlzen (Çekya)
22.00 MaccabiHaifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - ​​Benfica (Portekiz)
 
 
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