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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 3. hafta maçları salı ve çarşamba günleri oynanacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, Salı günü A, B, C ve D gruplarında, çarşamba günü ise E,F, G, H gruplarında maçlar oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Ekim Salı:
A Grubu: Liverpool (İngiltere) Rangers (İskoçya) (22.00), Ajax (Hollanda) - Napoli (İtalya) (22.00)
B Grubu: Porto (Portekiz) - BayernLeverkusen (Almanya) (22.00), Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya) (22.00)
C Grubu: Bayern Münih (Almanya) - ViktoriaPlzen (Çekya) (19.45), Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya) (22.00)
D Grubu: Olimpik Marsilya (Fransa) - Sporting (Portekiz) (19.45), Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (22.00)
5 Ekim Çarşamba:
E Grubu: Salzburg (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (19.45), Chelsea (İngiltere) - Milan (İtalya) (22.00)
F Grubu: Leipzig (Almanya) - Celtic (İskoçya) (19.45), Real Madrid (İspanya)-ShakhtarDonetsk (Ukrayna) (22.00)
G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (22.00), Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) (22.00)
H Grubu: Juventus (İtalya) - MaccabiHaifa (İsrail) (22.00), Benfica (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa) (22.00)
 
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