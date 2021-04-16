UEFA deplasman golünün avantajını kaldırmayı planlıyor

Futbolda deplasmanda atılan golün avantajının ortadan kalkacağı kaydediliyor. UEFA'nın çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan karşılaşmalarda rakip sahada atılan golün üstünlüğünü sonlandırmak için çalışmalara başladığı ifade edildi

UEFA özellikle Avrupa kupası maçlarını ilgilendiren bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun patronu, deplasman golü kuralını değiştirmek için harekete geçti.

İngiliz basını, deplasmanda atılan golün avantajını kaldırma önerisini UEFA'nın gündemine aldığını yazdı.

Haberlere göre eğer değişiklik teklifi kabul edilirse önümüzdeki sezondan itibaren deplasman golünün üstünlüğü ortadan kalkacak.

Mevcut kurala göre çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan maçlarda eşitlik olduğunda deplasmanda daha fazla gol atan takım turu geçiyor.

UEFA'nın 1965 yılından bu yana yürürlükte olan bu kararı özellikle İngiliz kulüplerinin isteği üzerine değiştirmek istediği iddia ediliyor.



