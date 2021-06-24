UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı

UEFA, gelecek sezondan itibaren Avrupa karşılaşmalarında deplasman golü kuralını kaldırdığını açıkladı

UEFA, deplasman golü kuralına düzenleme getirdi.

Yapılan düzenlemeye göre gelecek sezondan itibaren, UEFA bünyesindeki kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı geçerli olmayacak.

İki takımın iki ayakta aynı sayıda gol atması durumunda karşılaşmalar doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine, eşitliğin bozulmaması halinde penaltı vuruşlarına taşınacak.

