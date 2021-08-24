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UEFA'dan Simon Kjaer'e büyük onur!

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UEFA Başkanı AleksandarCeferin, Danimarka kaptanı SimonKjaer'e, Eriksen'in hayata döndürülmesindeki katkısından ötürü 2021 UEFA Başkanlık Ödülü verileceğini açıkladı

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UEFA'dan Simon Kjaer'e büyük onur!
Danimarkalı futbolcuya 2021 UEFA Başkanlık Ödülü verileceğini duyuran UEFA Başkanı Ceferin, "Bu yıl Başkanlık Ödülü, futbolun da ötesinde bir durumu takdir edecek. Hayatın ne kadar değerli olduğunun önemli ve ebedi bir hatırlatıcısı olan bir olay yaşadık. Doktorlara ve sağlık personeline, Eriksen'in hayata döndürülmesinde çok önemli olan olağanüstü tepkileri nedeniyle teşekkür ediyorum, onlara hayranlık duyuyorum. Kjaer'e de en kritik durumda sergilediği örnek liderlik nitelikleri ve muazzam cesareti için minnettarım." ifadelerini kullandı.
"HARİKA BİR İŞ BAŞARDINIZ VE HAYATIMI KURTARDINIZ"
Hayatının en zor anını yaşayan Christian Eriksen ise yayımladığı teşürrük mesajında, "Milli takım doktorumuz MortenBoesen'e ve sağlık ekibine teşekkür ederim. Harika bir iş başardınız ve hayatımı kurtardınız. Bir teşekkür de arkadaşım Kjaer'e, takım arkadaşlarıma ve bu zorlu süreçte bana destek olan herkese." ifadelerini kullandı.
 
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